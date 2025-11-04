В Авдіївці ГУР знищило штаб одного з найбоєздатніших російських підрозділів БпЛА – відео
Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони відпрацювали по ворожих операторах БпЛА в тимчасово окупованій Авдіївці Донецької області. Про це повідомила пресслужба ГУР й оприлюднила відео роботи по окупантах.
У напівзруйнованому будинку Авдіївки воєнна розвідка виявила штаб російських загарбників із так званого центру "Рубікон".
Цей підрозділ спеціалізується на використанні безпілотних систем, зокрема бойових. "Рубікон" – одна з найбоєздатніших структур російської окупаційної армії, на яку держава-агресор витрачає значні ресурси.
За здобутими координатами розташування бійці ГУР в умовах щільної міської забудови спрямували в окупантів безпілотник FP-2, оснащений 105-кілограмовою бойовою частиною.
У результаті удару ліквідовано офіцерів і операторів БпЛа російського "Рубікону", які перебували у штабі.
- 16 липня розвідка повідомляла, що у Запорізькій області знищено російських операторів дронів "Скат 350М" разом з авто.
- 2 серпня в Мелітополі підірвалась автівка з окупантами – загинули п’ять бійців російської армії.
Коментарі (0)