Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони відпрацювали по ворожих операторах БпЛА в тимчасово окупованій Авдіївці Донецької області. Про це повідомила пресслужба ГУР й оприлюднила відео роботи по окупантах.

У напівзруйнованому будинку Авдіївки воєнна розвідка виявила штаб російських загарбників із так званого центру "Рубікон".

Цей підрозділ спеціалізується на використанні безпілотних систем, зокрема бойових. "Рубікон" – одна з найбоєздатніших структур російської окупаційної армії, на яку держава-агресор витрачає значні ресурси.

За здобутими координатами розташування бійці ГУР в умовах щільної міської забудови спрямували в окупантів безпілотник FP-2, оснащений 105-кілограмовою бойовою частиною.

У результаті удару ліквідовано офіцерів і операторів БпЛа російського "Рубікону", які перебували у штабі.