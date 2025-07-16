У Запорізькій області знищено двох російських операторів дрона "Скат 350М"
У Запорізькій області знищено російських операторів дронів "Скат 350М" разом з авто. Про це повідомило Головне управління розвідки.
Зранку 16 липня на околиці тимчасово окупованого міста Токмак підірвався зелений УАЗ 452, або так звана буханка. Всередині перебували двоє російських аеророзвідників, які спеціалізувалися на використанні дронів "Скат 350М". Їх знищено.
Як зазначили у розвідці, цей дрон ворог використовував, щоб виявляти позиції Сил безпеки у Запорізькій області та коригувати артилерійський вогонь.
"ГУР МО України нагадує – за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата", – підкреслили розвідники.
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