Український робот нищить з кулемета росіян на Сумщині – відео

Головне управління розвідки Міноборони показало ексклюзивні кадри, як наземний роботизований комплекс нищить російських окупантів на Сумщині.

"На ексклюзивних кадрах – застосування НРК "Лють" на фронті в Сумській області, а також радіоперехоплення реакції московитів після зустрічі з машиною", – йдеться у підписі до відео.

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Озброєний кулеметом ПКТ (Калашникова) робот долає складні ділянки рельєфу разом з поваленими деревами та вирвами від вибухів, демонструє стабільний зв’язок упродовж руху й передає "картинку" на пункт управління.

Діставшись ворожих позицій, щільним кулеметним вогнем робот знищує російських окупантів. Створена точка вогневого придушення загарбників дозволяє здійснювати маневри іншим залученим до операції силам і засобам, наголосили у ГУР.

Довідка Міноборони



Робот озброєний кулеметом калібру 7,62 і додатковим обладнанням, завдяки якому може виявляти та уражати цілі удень і вночі. НРК оснащений безшумним електричним двигуном, може стабільно пересуватися по місцевості зі складним рельєфом і працює за широкого діапазону температур.



Оператор керує комплексом із захищеної позиції, не наражаючись на небезпеку. Міноборони кодифікувало "Лють" і допустило до експлуатації у війську у березні 2025-го. Комплекс призначений для виконання широкого спектра завдань у складних умовах. Зокрема, для ведення спостереження та вогневої підтримки дій українських підрозділів.Робот озброєний кулеметом калібру 7,62 і додатковим обладнанням, завдяки якому може виявляти та уражати цілі удень і вночі. НРК оснащений безшумним електричним двигуном, може стабільно пересуватися по місцевості зі складним рельєфом і працює за широкого діапазону температур.Оператор керує комплексом із захищеної позиції, не наражаючись на небезпеку.

НРК "Лють" (Фото: Brave1)