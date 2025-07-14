Український робот нищить з кулемета росіян на Сумщині – відео
Головне управління розвідки Міноборони показало ексклюзивні кадри, як наземний роботизований комплекс нищить російських окупантів на Сумщині.
"На ексклюзивних кадрах – застосування НРК "Лють" на фронті в Сумській області, а також радіоперехоплення реакції московитів після зустрічі з машиною", – йдеться у підписі до відео.
Озброєний кулеметом ПКТ (Калашникова) робот долає складні ділянки рельєфу разом з поваленими деревами та вирвами від вибухів, демонструє стабільний зв’язок упродовж руху й передає "картинку" на пункт управління.
Діставшись ворожих позицій, щільним кулеметним вогнем робот знищує російських окупантів. Створена точка вогневого придушення загарбників дозволяє здійснювати маневри іншим залученим до операції силам і засобам, наголосили у ГУР.
Робот озброєний кулеметом калібру 7,62 і додатковим обладнанням, завдяки якому може виявляти та уражати цілі удень і вночі. НРК оснащений безшумним електричним двигуном, може стабільно пересуватися по місцевості зі складним рельєфом і працює за широкого діапазону температур.
Оператор керує комплексом із захищеної позиції, не наражаючись на небезпеку.
- На початку липня 3 ОШБр повідомила, що вперше в історії російські окупанти капітулювали перед наземними роботами українських військових у Харківській області.
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