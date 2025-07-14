Украинский робот уничтожает из пулемета россиян в Сумской области – видео

Главное управление разведки Минобороны показало эксклюзивные кадры, как наземный роботизированный комплекс уничтожает российских оккупантов в Сумской области.

"На эксклюзивных кадрах – применение НРК "Лють" на фронте в Сумской области, а также радиоперехват реакции московитов после встречи с машиной", – сказано в подписи к видео.

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Вооруженный пулеметом ПКТ (Калашникова) робот преодолевает сложные участки рельефа вместе с поваленными деревьями и воронками от взрывов, демонстрирует стабильную связь на протяжении движения и передает "картинку" на пункт управления.

Добравшись до вражеских позиций, плотным пулеметным огнем робот уничтожает российских оккупантов. Созданная точка огневого подавления захватчиков позволяет осуществлять маневры другим привлеченным к операции силам и средствам, отметили в ГУР.

Справка Минобороны



Робот вооружен пулеметом калибра 7,62 и дополнительным оборудованием, благодаря которому может обнаруживать и поражать цели днем и ночью. НРК оснащен бесшумным электрическим двигателем, может стабильно передвигаться по местности со сложным рельефом и работает в широком диапазоне температур.



Оператор управляет комплексом с защищенной позиции, не подвергаясь опасности. Минобороны кодифицировало "Лють" и допустило к эксплуатации в войске в марте 2025-го. Комплекс предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях. В частности, для ведения наблюдения и огневой поддержки действий украинских подразделений.Робот вооружен пулеметом калибра 7,62 и дополнительным оборудованием, благодаря которому может обнаруживать и поражать цели днем и ночью. НРК оснащен бесшумным электрическим двигателем, может стабильно передвигаться по местности со сложным рельефом и работает в широком диапазоне температур.Оператор управляет комплексом с защищенной позиции, не подвергаясь опасности.

НРК "Лють" (Фото: Brave1)