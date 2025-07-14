Украинский робот уничтожает из пулемета россиян в Сумской области – видео
Главное управление разведки Минобороны показало эксклюзивные кадры, как наземный роботизированный комплекс уничтожает российских оккупантов в Сумской области.
"На эксклюзивных кадрах – применение НРК "Лють" на фронте в Сумской области, а также радиоперехват реакции московитов после встречи с машиной", – сказано в подписи к видео.
Вооруженный пулеметом ПКТ (Калашникова) робот преодолевает сложные участки рельефа вместе с поваленными деревьями и воронками от взрывов, демонстрирует стабильную связь на протяжении движения и передает "картинку" на пункт управления.
Добравшись до вражеских позиций, плотным пулеметным огнем робот уничтожает российских оккупантов. Созданная точка огневого подавления захватчиков позволяет осуществлять маневры другим привлеченным к операции силам и средствам, отметили в ГУР.
Робот вооружен пулеметом калибра 7,62 и дополнительным оборудованием, благодаря которому может обнаруживать и поражать цели днем и ночью. НРК оснащен бесшумным электрическим двигателем, может стабильно передвигаться по местности со сложным рельефом и работает в широком диапазоне температур.
Оператор управляет комплексом с защищенной позиции, не подвергаясь опасности.
- В начале июля 3 ОШБр сообщила, что впервые в истории российские оккупанты капитулировали перед наземными работами украинских военных в Харьковской области.
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