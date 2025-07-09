Впервые в истории российские оккупанты сдались в плен наземным роботам украинской армии в Харьковской области. Об этом сообщила Третья отдельная штурмовая бригада.

"Бойцы атаковали вражеские позиции в Харьковской области, очистили их и взяли оккупантов в плен исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов", – говорится в сообщении.

Вражеские укрепления атаковали FPV-дроном и НРК-камикадзе. К разрушенному блиндажу уже приближался следующий робот, когда противник, чтобы избежать взрыва, объявил о капитуляции.

Остатки оккупантов, которые выжили, дроны вывели к нашим рубежам, и, согласно регламенту, взяли в плен.

"Позиции, которые дважды не поддавались соседним подразделениям, были отбиты благодаря четко спланированным атакующим действиям бригады. Очищенные укрепления и лесополоса заняты нашими силами", – добавили в штурмовой бригаде.

В бригаде уточнили, что это работа подразделения НРК "NC13" из роты БПС "DEUS EX MACHINA" второго штурмового батальона.

"И это первый подтвержденный успешный штурм, проведенный исключительно с использованием беспилотных платформ в современной войне!" – подчеркнули в Третьей отдельной штурмовой бригаде.