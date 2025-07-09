Вперше в історії. Наземні роботи ЗСУ взяли в полон російських окупантів на Харківщині – відео
Вперше в історії російські окупанти капітулювали перед наземними роботами українських військових у Харківській області. Про це повідомила Третя окрема штурмова бригада.
"Бійці атакували ворожі позиції на Харківщині, зачистили їх і взяли окупантів у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів", – йдеться в повідомленні.
Ворожі фортифікації атакували FPV-дрон та НРК-камікадзе. До зруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, коли противник, щоб уникнути підриву, оголосив про капітуляцію.
Окупантів, які вціліли, дронами вивели до наших рубежів і, згідно з регламентом, взяли у полон.
"Позиції, які двічі не піддавалися суміжним підрозділам, завдяки чітко спланованим атакувальним діям відбили роботи Трійки. Зачищені укріплення та лісосмугу зайнято нашими силами", – додали в штурмовій бригаді.
У бригаді уточнили, що це робота підрозділу НРК "NC13" з роти БПС "DEUS EX MACHINA" другого штурмового бату.
"І це перший у сучасній війні підтверджений успішний штурм виключно безпілотних платформ!" – акцентували в Третій окремій штурмовій бригаді.
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