У боях на Сумщині українські десантники набрали полонених із різних куточків Росії – відео
У Сумській області воїни-десантники спільно із суміжними підрозділами взяли у полон 15 військовослужбовців армії РФ. Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ.
Більшість із полонених – солдати 810 та 155 окремих бригад морської піхоти РФ.
Ці бригади відзначались особливою жорстокістю проти українських військовослужбовців у ворожому полоні, наголосили у ДШВ.
Захоплені у полон загарбники – із Кемеровської області, Санкт-Петербурга, Дагестану, Курська, республіки Адигея, республіки Комі, Курганської області, Омська, Красноярського краю, тимчасово окупованого Криму та інших територій.
- Станом на 14 червня на Сумському напрямку перебували 53 000 російських військових.
- Від 16 червня Генштаб почав звітувати про бої на Сумщині. Цей напрямок фронту у зведеннях називається Північно-Слобожанський.
- 20 червня співзасновник Deepstate розповів LIGA.net, що фортифікації на кордоні Сумщини можна було будувати ще минулого року. Також він пояснив, що не так з антидроновими сітками, які встановлюють вздовж доріг.
- Станом на 22 червня Сили оборони контролюють близько 90 кв. км у Курській області, що межує із Сумщиною.