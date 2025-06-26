У Сумській області воїни-десантники спільно із суміжними підрозділами взяли у полон 15 військовослужбовців армії РФ. Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ.

Більшість із полонених – солдати 810 та 155 окремих бригад морської піхоти РФ.

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Ці бригади відзначались особливою жорстокістю проти українських військовослужбовців у ворожому полоні, наголосили у ДШВ.

Захоплені у полон загарбники – із Кемеровської області, Санкт-Петербурга, Дагестану, Курська, республіки Адигея, республіки Комі, Курганської області, Омська, Красноярського краю, тимчасово окупованого Криму та інших територій.