Генштаб тепер звітуватиме про ще один напрямок фронту
Через активізацію російських військ у прикордонні Сумської області у зведеннях Генштабу Збройних Сил України додався ще один напрямок фронту – Північно-Слобожанський.
Генштаб звітуватиме про цей напрямок у зв'язку з інтенсифікацією боїв та важливістю інформування суспільства про перебіг відбиття широкомасштабної збройної агресії РФ.
Окрім того, Харківський напрямок перейменовано на Південно-Слобожанський.
Генштаб публікує зведення тричі на добу – станом на 08:00, 16:00 та 22:00.
- Станом на 14 червня на Сумському напрямку перебували 53 000 російських військових.
- Того самого дня Зеленський повідомив, що українські захисники звільнили Андріївку в Сумській області, у прикордонні вдається вибивати російські війська.