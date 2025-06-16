Генштаб тепер звітуватиме про ще один напрямок фронту

Генштаб інформуватиме українців про перебіг боїв на прикордонні Сумщини

Фото: Генштаб ЗСУ

Через активізацію російських військ у прикордонні Сумської області у зведеннях Генштабу Збройних Сил України додався ще один напрямок фронту – Північно-Слобожанський.

Генштаб звітуватиме про цей напрямок у зв'язку з інтенсифікацією боїв та важливістю інформування суспільства про перебіг відбиття широкомасштабної збройної агресії РФ.

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Окрім того, Харківський напрямок перейменовано на Південно-Слобожанський.

Генштаб публікує зведення тричі на добу – станом на 08:00, 16:00 та 22:00.

Сумщина на мапі DeepState