Сили оборони звільнили Андріївку на Сумщині, вдається вибивати російські війська – Зеленський
Українські захисники звільнили Андріївку в Сумській області, у прикордонні вдається вибивати російські війська. Про це у вечірньому зверненні розповів президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
"Вдається вибивати російські війська звідти [з прикордонних районів Сумщини]. Я дякую за це всім нашим підрозділам, які дійсно забезпечують результати", – повідомив глава держави.
Президент зауважив, що за підсумками останніх днів на особливу вдячність заслуговують захисники 225 окремого штурмового полку: "Саме за наступальні дії в прикордонні Сумщини та звільнення, зокрема, Андріївки. Дякую, хлопці, вам дуже!"
Український OSINT-проєкт Deesptate поки що не повідомляв про звільнення Андріївки: лінія фронту на цьому відтинку не змінювалась з 9 червня, коли було зафіксовано останнє просування окупантів. Слід зауважити, що зміни на мапі з'являються із затримкою.
Раніше, 13 червня, Зеленський на зустрічі з журналістами повідомив, що того дня українські війська відновили контроль в Андріївці.
Президент зазначав, що на Сумському напрямку наразі перебувають 53 000 військових РФ, бої точаться вздовж кордону, але наступ окупантів вдалося зупинити.
- 12 червня глава держави заявив, що українські захисники "потроху відштовхують" російські сили у Сумській області.