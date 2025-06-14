Сили оборони звільнили Андріївку на Сумщині, вдається вибивати російські війська – Зеленський
Ілюстративне фото: соцмережі 225 окремого штурмового полку

Українські захисники звільнили Андріївку в Сумській області, у прикордонні вдається вибивати російські війська. Про це у вечірньому зверненні розповів президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Вдається вибивати російські війська звідти [з прикордонних районів Сумщини]. Я дякую за це всім нашим підрозділам, які дійсно забезпечують результати", – повідомив глава держави.

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Президент зауважив, що за підсумками останніх днів на особливу вдячність заслуговують захисники 225 окремого штурмового полку: "Саме за наступальні дії в прикордонні Сумщини та звільнення, зокрема, Андріївки. Дякую, хлопці, вам дуже!"

Український OSINT-проєкт Deesptate поки що не повідомляв про звільнення Андріївки: лінія фронту на цьому відтинку не змінювалась з 9 червня, коли було зафіксовано останнє просування окупантів. Слід зауважити, що зміни на мапі з'являються із затримкою.

Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
Андріївка – біла позначка, обведена червоним (Мапа: Deepstate)
Андріївка – біла позначка, обведена червоним (Мапа: Deepstate)

Раніше, 13 червня, Зеленський на зустрічі з журналістами повідомив, що того дня українські війська відновили контроль в Андріївці.

Президент зазначав, що на Сумському напрямку наразі перебувають 53 000 військових РФ, бої точаться вздовж кордону, але наступ окупантів вдалося зупинити.

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