Сили оборони звільнили Андріївку на Сумщині, вдається вибивати російські війська – Зеленський

Ілюстративне фото: соцмережі 225 окремого штурмового полку

Українські захисники звільнили Андріївку в Сумській області, у прикордонні вдається вибивати російські війська. Про це у вечірньому зверненні розповів президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Вдається вибивати російські війська звідти [з прикордонних районів Сумщини]. Я дякую за це всім нашим підрозділам, які дійсно забезпечують результати", – повідомив глава держави.

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Президент зауважив, що за підсумками останніх днів на особливу вдячність заслуговують захисники 225 окремого штурмового полку: "Саме за наступальні дії в прикордонні Сумщини та звільнення, зокрема, Андріївки. Дякую, хлопці, вам дуже!"

Український OSINT-проєкт Deesptate поки що не повідомляв про звільнення Андріївки: лінія фронту на цьому відтинку не змінювалась з 9 червня, коли було зафіксовано останнє просування окупантів. Слід зауважити, що зміни на мапі з'являються із затримкою.

Мапа: Deepstate

Андріївка – біла позначка, обведена червоним (Мапа: Deepstate)

Раніше, 13 червня, Зеленський на зустрічі з журналістами повідомив, що того дня українські війська відновили контроль в Андріївці.

Президент зазначав, що на Сумському напрямку наразі перебувають 53 000 військових РФ, бої точаться вздовж кордону, але наступ окупантів вдалося зупинити.

12 червня глава держави заявив, що українські захисники "потроху відштовхують" російські сили у Сумській області.