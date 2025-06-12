Сили оборони потроху відштовхують окупантів на Сумщині – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Українські захисники "потроху відштовхують" російські сили у Сумській області. Про це, після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Була сьогодні доповідь головкома Сирського – фронт і передусім Покровський напрямок, Курська операція, прикордоння Сумщини. Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта. Дякую вам! Дякую кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу", – розповів глава держави.

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Український аналітичний проєкт Deepstate фіксує ситуацію так: РФ окупувала 196,97 кв. км на півночі області і контролює невеликі ділянки української території східніше (по 0,67 кв. км і 3,11 кв. км відповідно). Сукупна сіра зона в області становить 55,34 кв. км.

Мапа: Deepstate

Останню зміну на мапі експерти зафіксували 9 червня біля Юнаківки – тоді загарбники збільшили зону окупації на 7,4 кв. км і взяли під контроль частину автошляху Н07 на захід від населеного пункту. Зміни на мапі Deepstate з'являються із затримкою.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Відстань від лінії фронту до Сум – близько 18 кілометрів. Це дальність, на яку здатна бити російська ствольна артилерія та реактивні системи залпового вогню. З останніх РФ вже завдавала удару по місту 3 червня, загинуло шестеро осіб.