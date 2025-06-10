У Сумах через тиждень після російського удару з РСЗВ у лікарні помер неповнолітній
Суми 3 червня (Фото: Сумська міська рада)

Після російської атаки по середмістю Сум 3 червня у лікарні помер ще один постраждалий – 17-річний хлопець. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Він зазначив, що лікарі боролися за його життя майже тиждень.

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Таким чином кількість загиблих унаслідок російського удару 3 червня знову зросла – до шести осіб.

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