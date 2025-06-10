В Сумах через неделю после российского удара из РСЗО в больнице умер несовершеннолетний
После российской атаки по центру Сум 3 июня в больнице скончался еще один пострадавший – 17-летний парень. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров.
Он отметил, что врачи боролись за его жизнь почти неделю.
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Таким образом, число погибших в результате российского удара 3 июня снова возросло – до шести человек.
- Утром 3 июня оккупанты ударили по центру Сум из реактивной артиллерии, снаряды были с кассетной частью. Один снаряд РСЗО не разорвался. Он пробил стену комнаты обычной квартиры на девятом этаже.