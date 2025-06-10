В Сумах через неделю после российского удара из РСЗО в больнице умер несовершеннолетний

Россияне били по центру Сум снарядами с кассетной частью

Сумы 3 июня (Фото: Сумской городской совет)

После российской атаки по центру Сум 3 июня в больнице скончался еще один пострадавший – 17-летний парень. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров.

Он отметил, что врачи боролись за его жизнь почти неделю.

Таким образом, число погибших в результате российского удара 3 июня снова возросло – до шести человек.