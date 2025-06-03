Россияне ударили по центру Сум: есть погибшие и раненые – фото

По предварительным данным, оккупанты пили из реактивной системы залпового огня

Последствия атаки (Фото: Сумской городской совет)

Утром во вторник, 3 июня, оккупанты нанесли удар по центру Сум, в результате чего есть погибший и раненые. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

В 09:37 ОВА сообщила, что оккупанты попали по автомобилям в областном центре. На месте попадания полностью сгорели два автомобиля. Тип оружия устанавливается.

Впоследствии в ОВА уточнили, что из-за атаки погиб один человек.

"Есть много раненых. Людей доставляют в медицинские учреждения областного центра", — говорится в сообщении.

Сумской городской совет сообщил, что с 11:00 в школе №10 будет работать штаб по ликвидации последствий атаки, где пострадавших будут консультировать и принимать заявления на обследование поврежденного жилья.

ДОПОЛНЕНО В 10:28. Сумская областная прокуратура сообщила, что оккупанты ударили по городу в 09:18.

Одно средство поражения попало в транспортные средства, которые двигались по проезжей части в центре города. Еще несколько – по окраине города.

По состоянию на 10:00 известно о двух погибших мужчинах. Еще семь человек ранены, среди них четверо детей.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров уточнил, что около 20 человек пострадали в результате вражеской атаки в Сумах. Среди раненых есть 17-летний ребенок. Также есть люди в тяжелом состоянии.

Предварительно в областном центре было пять попаданий из реактивной системы залпового огня дальнего действия.

В результате попаданий повреждено медицинское учреждение, автомобили и дома.

ДОПОЛНЕНО В 11:00. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что количество погибших возросло до трех. Также известно о 16 раненых.

В одном из районов города снаряд попал в дорожное покрытие. В результате взрыва загорелся автомобиль.

Еще в одном микрорайоне поврежден многоквартирный дом - без масштабных разрушений и возгорания. А также три частных дома, склад, гараж, четыре автомобиля и одно из зданий больницы.

Фото: Сумская обласная прокуратура

Фото: Сумская обласная прокуратура

Фото: Сумская обласная прокуратура

Фото: Сумской городской совет

В ночь на 3 июня оккупанты били беспилотниками по Одессе. Ранения получили пять человек. По разным адресам вспыхнули пожары.

Российские военные также атаковали Чернигов. В результате обстрела повреждены дома и пострадали четыре человека.

В Балаклее Харьковской области в результате атаки БпЛА погиб один гражданский, еще один получил ранения.

Всего оккупанты ночью выпустили по Украине 112 дронов, 75 из которых были обезврежены.