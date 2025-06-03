Россия ударила дронами по Чернигову: пострадали четыре человека, разрушены дома

Российские войска также попали в промышленное предприятие

Последствия обстрела (Фото: t.me/bryzynskyi)

В ночь на 3 июня русские беспилотники атаковали Чернигов. В результате атаки повреждены жилые здания и ранены четыре человека, сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Около 02:27 Брижинский написал, что зафиксировано попадание "шахеда" в частном секторе. Есть жертвы среди людей.

Впоследствии он уточнил, что в результате удара ранения получили два человека. Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, другой получил ранения средней тяжести.

Наслідки обстрілу (Фото: t.me/bryzynskyi)

Последствия обстрела (Фото: t.me/bryzynskyi)

Последствия обстрела (Фото: t.me/bryzynskyi)

В результате атаки сгорел частный дом. Также повреждены пятиэтажный жилой дом и несколько других частных домов.

В 04:31 глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил об увеличении количества пострадавших до трех человек. Женщина и двое мужчин с серьезными травмами госпитализированы.

"Есть повреждения многоэтажек, школы, нескольких магазинов, остановки, домов в частном секторе. Враг также попал в промышленное предприятие", – написал он.

В 04:40 Брижинский сообщил, что количество пострадавших выросло до четырех. Две женщины и два мужчины доставлены в больницы.

1 июня 2025 года Россия нанесла ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Известно о 12 погибших и более 60 раненых.

В ночь на 2 июня российские войска атаковали Харьков беспилотниками. Взрывы раздались в Шевченковском и Холодногорском районах города, пострадали шесть человек, среди них один ребенок.

Противовоздушной обороне в ночь на 2 июня удалось обезвредить 52 дрона, сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.