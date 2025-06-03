Росія вдарила дронами по Чернігову: постраждало четверо людей, зруйновані будинки

Російські війська також влучили у промислове підприємство

Наслідки обстрілу (Фото: t.me/bryzynskyi)

У ніч на 3 червня російські безпілотники атакували Чернігів. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будівлі та поранено чотирьох людей, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Близько 02:27 Брижинський написав, що зафіксовано влучання "шахеда" в приватному секторі. Є жертви серед людей.

Згодом він уточнив, що внаслідок удару поранення дістали дві людини. Одного з постраждалих госпіталізовано у важкому стані, інша особа отримала поранення середньої тяжкості.

Наслідки обстрілу (Фото: t.me/bryzynskyi)

Наслідки обстрілу (Фото: t.me/bryzynskyi)

Внаслідок атаки згорів приватний будинок. Також пошкоджено пʼятиповерховий житловий будинок і кілька інших приватних осель.

О 04:31 голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив про збільшення кількості постраждалих до трьох осіб. Жінка та двоє чоловіків з серйозними травмами госпіталізовані.

"Є пошкодження багатоповерхівок, школи, кількох магазинів, зупинки, будинків у приватному секторі. Ворог також влучив у промислове підприємство, – написав він.

О 04:40 Брижинський повідомив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох. Дві жінки і два чоловіки доставлені до лікарень.

1 червня 2025 року Росія завдала ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

У ніч проти 2 червня російські війська атакували Харків безпілотниками. Вибухи пролунали у Шевченківському та Холодногірському районах міста, постраждали шестеро людей, серед них — одна дитина.

Протиповітряній обороні у ніч проти 2 червня вдалося знешкодити 52 дрони, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.