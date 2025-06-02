Росія атакувала дронами та балістикою Харків: шестеро постраждалих, серед них дитина
У ніч на 2 червня російські війська атакували Харків безпілотниками. Вибухи пролунали у Шевченківському та Холодногірському районах міста, постраждали шестеро людей, серед них одна дитина.
Як повідомив мер міста Ігор Терехов, близько 04:00 у Харкові пролунали вибухи. Згодом він повідомив про влучання у Холодногірському районі, на місці виникла пожежа.
За словами міського голови, у результаті ударів по місту, пошкоджено будівлю цивільного підприємства, кілька приватних будинків та авто.
О 04:40 голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російської атаки постраждала дитина.
Згодом Терехов повідомив про пʼятьох постраждалих в Холодногірському районі, серед них семирічний хлопчик.
О 05:07 очільник ОВА зазначив, що кількість постраждалих зросла до шести.
Окрім цього, Росія атакуваладвома балістичними ракетамиКиївський район Харкова. На момент публікації інформації щодо потерпілих не надходило.
О 05:03 Терехов повідомив, що у Київському районі влучання однієї ракети у дорогу. О 05:27 він повідомив, що друга ракета вдарила поблизу багатоповерхівок. У будинках повибивало вікна, пошкоджені фасади. Деталі уточнюються.
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