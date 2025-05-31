Росія вдарила по Харкову, Сумщині та Запорізькій області: загинула 9-річна дівчинка

Ілюстративне фото (Фото: ДСНС України)

У ніч проти 31 травня російські війська атакували дронами Харків та завдали ракетних ударів по території Недригайлівської громади Сумської області. Також Росія поцілила КАБами по Запорізькій області, внаслідок цього загинула 9-річна дівчинка, є постраждалі.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, близько 03:01 у місті було чутно вибухи. Над Харковом було зафіксовано ворожі БпЛА.

Пізніше Терехов уточнив, що під ударом Шевченківський район міста. Згодом міський голова повідомив про влучання по території виробничого підприємства у Київському районі.

Голова Харківської військової обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що у Київському районі є влучання в дах на території підприємства. Там спалахнула пожежа, постраждала одна людина.

Також внаслідок атаки пожежа зайнялася у Шевченківському районі.

Терехов згодом повідомив, що в Шевченківському районі під ударом опинилося СТО – пошкоджені приміщення та кілька автівок.

У Київському – внаслідок прильоту в кількох будинках вибиті шибки.

За словами Терехова, всього зафіксовано вісім прильотів по місту – два у Шевченківському районі і шість у Київському.

Близько 04:00 Синєгубов написав, що Ізюм опинився під обстрілом ворожих безпілотників. В місті лунали вибухи.

За попередніми даними очільника ОВА, зафіксоване влучання на території цивільного підприємства.

Російські війська також завдали ракетних ударів по території Недригайлівської громади Сумської області, повідомляє військова адміністрація.

Внаслідок ударів є пошкодження у житловому секторі, зруйновані складські приміщення.

Щонайменше одна людина постраждала – їй надали медичну допомогу на місці. Наслідки атаки уточнюються.

У Повітряних силах близько 05:53 повідомляли про пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.

Близько 06:12 голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров написав, що Росія атакувала КАБами Пологівський район.

Загинула 9-річна дівчинка, поранений 16-річний хлопець.

Наслідки обстрілу (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Росіяни поцілили КАБами по житловій забудові. Один будинок зруйнували. Ще декілька будинків, автівки та господарчі споруди пошкоджені вибуховою хвилею.