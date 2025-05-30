На Одещині через російський удар дронами виникли пожежа та руйнування відділення Нової Пошти, повідомили в місцевому управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Згодом у самій компанії розповіли, що атака зруйнувала депо та відділення в Ізмаїлі.

"В Одеській області внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа та руйнування відділення Нової Пошти. Також були пошкоджені поряд розташовані вантажні автомобілі", – йдеться у дописі.

Надзвичайникам спільно зі співробітниками Національної гвардії вдалося ліквідувати пожежу на площі 300 метрів квадратних.

Обійшлося без загиблих і постраждалих.

За даними ДСНС, відомство залучало дві одиниці техніки та вісьмох рятувальників, від Нацгвардії були одна одиниця техніки та п'ятеро осіб.

ДОПОВНЕНО о 9:01. Нова пошта повідомила, що через атаку "шахедів" зруйновано депо і відділення.

"Ніхто з наших працівників не постраждав. Станом на 08:30 пожежа повністю зупинена. Ми зв’язуємося з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок російської атаки, щодо компенсації. І вже працюємо над встановленням мобільного відділення, аби жителі Ізмаїлу могли продовжувати отримувати та відправляти необхідні речі", – зазначили в НП.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У ніч проти 30 травня Росія масовано атакувала безпілотниками комунальне підприємство у Харкові і село Василів Хутір Чугуївської громади.

Загалом окупанти атакували Україну 90 безпілотниками та двома балістичними ракетами, захисникам вдалося збити 56 дронів.