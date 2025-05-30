В Одесской области из-за российского удара дронами возник пожар и разрушение отделения Нової Пошти, сообщили в местном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Впоследствии в самой компании рассказали, что атака разрушила депо и отделение в Измаиле.

"В Одесской области в результате атаки беспилотников возник пожар и разрушение отделения Нової Пошти. Также были повреждены грузовые автомобили, расположенные рядом", – говорится в сообщении.

Спасателям совместно с сотрудниками Национальной гвардии удалось ликвидировать пожар на площади 300 квадратных метров.

Обошлось без погибших и пострадавших.

По данным ГСЧС, ведомство привлекало две единицы техники и восемь спасателей, от Нацгвардии были одна единица техники и пять человек.

ДОПОЛНЕНО в 9:01. Новая почта сообщила, что из-за атаки "шахедов" разрушено депо и отделение.

"Никто из наших работников не пострадал. По состоянию на 08:30 пожар полностью остановлен. Мы связываемся с клиентами, чьи посылки были уничтожены в результате российской атаки, относительно компенсации. И уже работаем над установлением мобильного отделения, чтобы жители Измаила могли продолжать получать и отправлять необходимые вещи", – отметили в НП.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В ночь на 30 мая Россия массированно атаковала беспилотниками коммунальное предприятие в Харькове и село Васильев Хутор Чугуевской общины.

В целом оккупанты атаковали Украину 90 беспилотниками и двумя баллистическими ракетами, защитникам удалось сбить 56 дронов.