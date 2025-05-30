Россияне атаковали Украину дронами и баллистикой – сбито 56 БпЛА
Иллюстративное фото: Telegram Алексея Кулебы

С позднего вечера 29 и в ночь на 30 мая оккупанты атаковали Украину 90 беспилотниками и двумя баллистическими ракетами, защитникам удалось сбить 56 дронов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По их данным, с 22:50 четверга Москва запустила 90 дронов-камикадзе типа Shahed и беспилотники-имитаторы из направлений Миллерово, Орел, Шаталово, Курск и Приморско-Ахтарск, а также нанесла удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" или северокорейскими KN-23.

Основными направлениями российского удара были Харьковская, Одесская и Донецкая области. К отражению воздушного нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

Военные отмечают, что по состоянию на 8:00 противовоздушная оборона обезвредила 56 БпЛА на востоке, юге и севере страны: 26 были сбиты огневыми средствами поражения, еще 30 были локационно потеряны или подавлены РЭБ.

В 12 местах зафиксировано попадание средств воздушного нападения захватчиков.

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ДОПОЛНЕНО. Россияне попали дроном по многоквартирному дому в Донецкой области – ранены мать и сын, сообщили в областной прокуратуре.

По данным следствия, удар произошел в городе Белозерское в 2:30 – беспилотник "Герань-2" (российское название "шахедов") попал по пятиэтажке, из-за чего вспыхнул пожар.

"Находясь в квартире, получили телесные повреждения 40-летняя женщина и ее сын 16 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и отравление угарным газом. Пострадавшим оказана медицинская помощь", – сообщили правоохранители.

Начато расследование по факту военного преступления, максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.

Фото: Telegram Донецкой областной прокуратуры
Фото: Telegram Донецкой областной прокуратуры
Фото: Telegram Донецкой областной прокуратуры
Фото: Telegram Донецкой областной прокуратуры
Фото: Telegram Донецкой областной прокуратуры
Фото: Telegram Донецкой областной прокуратуры
Фото: Telegram Донецкой областной прокуратуры
Фото: Telegram Донецкой областной прокуратуры

Также российская атака вызвала пожар на одном из объектов инфраструктуры Запорожья, сообщил глава обладминистрации Иван Федоров. Предварительно, обошлось без пострадавших.

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