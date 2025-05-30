Росіяни атакували Україну дронами та балістикою – збито 56 БпЛА

На Донеччині окупанти поцілили дроном по багатоквартирному будинку – поранено мати та сина

Ілюстративне фото: Telegram Олексія Кулеби

З пізнього вечора 29 та в ніч проти 30 травня окупанти атакували Україну 90 безпілотниками й двома балістичними ракетами, захисникам вдалося збити 56 дронів. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За їх даними, з 22:50 четверга Москва запустила 90 дронів-камікадзе типу Shahed і безпілотники-імітатори з напрямків Міллерово, Орел, Шаталово, Курськ і Приморсько-Ахтарськ, а також завдала удару двома балістичними ракетами "Іскандер-М" або північнокорейськими KN-23 з Воронезької області.

Основними напрямками російського удару були Харківщина, Одещина та Донеччина. До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем й мобільні вогневі групи Сил оборони.

Військові зазначають, що станом на 8:00 протиповітряна оборона знешкодила 56 БпЛА на сході, півдні та півночі країни: 26 було збито вогневими засобами ураження, ще 30 – були локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

У 12 місцях зафіксовано влучання засобів повітряного нападу загарбників.

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ДОПОВНЕНО. Росіяни поцілили дроном по багатоквартирному будинку на Донеччині – поранено мати та сина, повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, удар стався у місті Білозерське о 2:30 – безпілотник "Герань-2" (російська назва "шахедів") поцілив по п'ятиповерхівці, через що зайнялась пожежа.

"Перебуваючи в квартирі, отримали тілесні ушкодження 40-річна жінка та її син 16 років. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми і отруєння чадним газом. Постраждалим надано медичну допомогу", – повідомили правоохоронці.

Розпочато розслідування за фактом воєнного злочину, максимальне покарання – 12 років тюрми.

Фото: Telegram Донецької обласної прокуратури

Фото: Telegram Донецької обласної прокуратури

Фото: Telegram Донецької обласної прокуратури

Фото: Telegram Донецької обласної прокуратури

Також російська атака спричинила пожежу на одному з обʼєктів інфраструктури Запоріжжя, повідомив глава обладміністрації Іван Федоров. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

У ніч проти 30 травня Росія масовано атакувала безпілотниками комунальне підприємство у Харкові і село Василів Хутір Чугуївської громади.

На Одещині через російський удар дронами виникли пожежа та руйнування відділення Нової Пошти.