КНДР сприяла атакам Росії на інфраструктуру України – звіт моніторингової групи

З 2023 року Пхеньян міг передати Москві близько 9 млн боєприпасів

Глава КНДР Кім Чен Ин (Фото: KCNA)

Північна Корея поставила Росії понад 20 000 контейнерів із боєприпасами, що допомогло посилити ракетні удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України. Про це йдеться у звіті Багатосторонньої групи з моніторингу санкцій (MSMT).

За даними групи, з КНДР до Росії з вересня 2023 року було направлено на вантажних суднах близько 9 млн артилерійських і ракетних боєприпасів, не менш як 100 балістичних ракет, самохідних артилерійських установок, реактивних систем залпового вогню великої дальності та боєприпасів до них.

Це дало можливість посилити ракетні атаки на українські міста, включно з "точковими ударами по критично важливій цивільній інфраструктурі".

Москва у відповідь могла допомогти Північній Кореї покращити характеристики ракет, надавши необхідні дані. Також, як повідомляється, Кремль міг передати засоби ППО та зенітні ракети, а також системи радіоелектронної боротьби.

"Принаймні в найближчому майбутньому Північна Корея і Росія мають намір продовжувати та поглиблювати свою військову співпрацю з порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН", – йдеться в доповіді.

Моніторингова група була створена після того, як Росія наклала вето на поновлення роботи групи ООН, яка протягом 15 років забезпечувала дотримання санкцій щодо ядерної та ракетної програм Північної Кореї. Її членами є США, Південна Корея, Японія та вісім держав-членів ООН.