Росія могла надати КНДР технологічну допомогу у розробці нової ракети

У Сеулі заявили, що для підтвердження інформації потрібен додатковий аналіз

Кім Чен Ин на навчаннях (Фото: KCNA)

У Південній Кореї заявили, що Північна Корея могла отримати від Росії технологічну допомогу в розробці нової ракети класу "повітря-повітря". Про це повідомляє Yonhap Agency із посиланням на заяву представника Об'єднаного комітету начальників штабів полковника Лі Сон Чжуна.

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"Ми вважаємо, що такий зв'язок існує", – сказав він у відповідь на запитання, чи отримувала КНДР зброю та передові технології від Росії.

Однак він наголосив, що потрібен додатковий аналіз для визначення масштабів та обсягу можливої технологічної допомоги в обмін на допомогу у війні Росії проти України.

"Було багато випадків, коли Північ намагалася обдурити або перебільшити... проблеми із забезпеченням запасними частинами й матеріалами призвели до затримок у розгортанні. Ми вважаємо, що системам озброєння також знадобиться значний час (для введення в експлуатацію)", – сказав Лі Сон Чжун.

Заява прозвучала після випробування зброї КНДР на початку минулого тижня. 17 травня повідомлялося, що Кім Чен Ин керував навчаннями з протиповітряної оборони та повітряних нальотів зі стріляниною льотної групи ВПС. З винищувача МіГ-29, ймовірно, і було запущено нову ракету.

Навчання у КНДР, фото: KCNA