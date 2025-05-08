Північна Корея провела випробування балістики, можливо, для Росії – Reuters

Випробування балістичної ракети у КНДР (Ілюстративне фото: KCNA/ EPA)

Північна Корея запустила у море кілька балістичних ракет малої дальності. Це може бути випробуванням зброї для експорту у Росію. Про це повідомляє Reuters.

Ракети були запущені з Вонсана, міста на східному узбережжі Північної Кореї, у середу та пролетіли до 800 км, перш ніж впасти в море.

Південна Корея тісно спілкується зі США та Японією, щоб обмінятися інформацією про запуск.

Речник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сон Джун відмовився коментувати точну кількість виявлених ракет або їхні характеристики, але заявив, що запуск, можливо, був проведений для перевірки характеристик та стабільності польоту ракет, призначених для експорту.

Уряд Японії також заявив, що виявив запуск балістичної ракети Північною Кореєю, яка, можливо, летіла за нестандартною траєкторією.

Як зазначає агентство, програма балістичних ракет КНДР заборонена резолюціями Ради Безпеки ООН, але в останні роки Пхеньян просунувся вперед у розробці ракет усіх дальностей.

Західна розвідка, а також незалежні дослідники повідомляли, що Північна Корея експортувала балістичні ракети малої дальності, серед іншої зброї, до Росії для використання у війні в Україні.

Пхеньян і Москва заперечують торгівлю зброєю.