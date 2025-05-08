Северная Корея провела испытания баллистики, возможно, для России – Reuters

Испытание баллистической ракеты в КНДР (Иллюстративное фото: KCNA/EPA)

Северная Корея запустила в море несколько баллистических ракет малой дальности. Это может быть испытанием оружия для экспорта в Россию. Об этом сообщает Reuters.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Ракеты были запущены из Вонсана, города на восточном побережье Северной Кореи, в среду и пролетели до 800 км, прежде чем упасть в море.

Южная Корея тесно общается с США и Японией для обмена информацией о запуске.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сон Джун отказался комментировать точное количество обнаруженных ракет или их характеристики, но заявил, что запуск, возможно, был произведен для проверки характеристик и стабильности полета ракет, предназначенных для экспорта.

Правительство Японии также заявило, что обнаружило запуск баллистической ракеты Северной Кореей, которая, возможно, летела за нестандартной траекторией.

Программа баллистических ракет КНДР запрещена резолюциями Совета Безопасности ООН, но в последние годы Пхеньян продвинулся вперед в разработке ракет всех дальностей.

Западная разведка, а также независимые исследователи сообщали, что Северная Корея экспортировала баллистические ракеты малой дальности среди прочего оружия в Россию для использования в войне в Украине.

Пхеньян и Москва отрицают торговлю оружием.