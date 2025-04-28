КНДР подтвердила участие в боях у Курска. Говорят, воспринимали территорию РФ как свою

Северная Корея оправдала свои действия уставом ООН и договором о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между КНДР и Россией

Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Центральная военная комиссия Трудовой партии КНДР подтвердила участие своих вооруженных сил в российско-украинской войне. Военные Северной Кореи участвовали в боях в Курской области. Об этом сообщило Корейское центральное информационное агентство со ссылкой на заявление ЦИК.

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Согласно заявлению, северокорейский диктатор Ким Чен Ын самостоятельно принял решение направить военную помощь России согласно статье 4 договора о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", заключенном между КНДР и Российской Федерацией, о чем он сообщил российской стороне.

По мнению ЦВК, военная деятельность вооруженных сил КНДР, которая ведется в пределах границы Российской Федерации, "полностью отвечает всем положениям и духу Устава ООН и других международных прав" и служит "образцовым примером и отличным образцом наиболее верного выражения действий по их реализации".

"Подразделения вооруженных сил республики рассматривали территорию России как территорию своей страны и доказывали прочный союз между двумя странами КНДР и Россией и записали легендарные предания о военных подвигах с их высокой волей к обороне, боевым духом и практическими боевыми действиями, сопровождаемыми самопожертвованиями", – говорится в заявлении.

КНДР пообещала и дальше "неизменно и всесторонне поддерживать священное дело российской армии и народа" с целью "реализации международной справедливости и защиты глобального мира от империалистического произвола".

26 апреля начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов впервые признал, что солдаты из КНДР вместе с россиянами воевали против украинских сил в Курской области.