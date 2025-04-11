Генштаб ВСУ назвал потери Северной Кореи в войне против Украины

Фактически уничтожена одна из четырех условных северокорейских бригад, остальные три потеряли боеспособность, заявили в украинском командовании

Ким Чен Ын и солдаты КНДР (Иллюстративное фото: EPA)

С начала Курской операции потери Северной Кореи достигли около 4000 военных, более 3000 из них ранены. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Украинское командование оценивает более чем в 12 000 человек общую численность солдат КНДР, которых Москва привлекла к боевым действиям.

Фактически уничтожена одна из четырех условных северокорейских бригад, остальные три потеряли боеспособность, отметили в Генштабе.