Генштаб ВСУ назвал потери Северной Кореи в войне против Украины
С начала Курской операции потери Северной Кореи достигли около 4000 военных, более 3000 из них ранены. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Украинское командование оценивает более чем в 12 000 человек общую численность солдат КНДР, которых Москва привлекла к боевым действиям.
Фактически уничтожена одна из четырех условных северокорейских бригад, остальные три потеряли боеспособность, отметили в Генштабе.
- 14 декабря 2024 года президент Зеленский сообщил, что россияне начали применять северокорейских военных в штурмах в Курской области.
- 25 февраля глава ГУР Буданов сообщил, что россияне получили от Северной Кореи 120 дальнобойных самоходных артиллерийских установок и 120 реактивных систем залпового огня.
- 27 марта в Сеуле заявили, что КНДР направила в Россию еще 3000 солдат с начала 2025 года.