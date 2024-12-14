Зеленский: Есть данные, что солдаты КНДР уже в штурмах Курщины, их заметное количество
Появились предварительные данные, что россияне стали применять северокорейских военных в штурмах на Курщине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
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По его словам, речь идет о "заметном количестве" военных из КНДР, которых россияне включают в строительство подразделения и используют в операциях в районах Курской области.
Речь идет о применении этих солдат только в этом регионе, но у Украины уже есть информация о том, что военных КНДР могут применить и на других участках фронта, добавил Зеленский.
Он отметил, что потери среди северокорейских военных "уже тоже заметны".
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