Зеленский: Есть данные, что солдаты КНДР уже в штурмах Курщины, их заметное количество

Потери среди них "уже тоже заметны"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Появились предварительные данные, что россияне стали применять северокорейских военных в штурмах на Курщине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, речь идет о "заметном количестве" военных из КНДР, которых россияне включают в строительство подразделения и используют в операциях в районах Курской области.

Речь идет о применении этих солдат только в этом регионе, но у Украины уже есть информация о том, что военных КНДР могут применить и на других участках фронта, добавил Зеленский.

Он отметил, что потери среди северокорейских военных "уже тоже заметны".

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