Солдаты КНДР в Курской области жалуются на нехватку еды. Россия отправила генерала – ГУР

В Курской области возросло недовольство среди военных из КНДР вследствие нехватки пищи, отмечает разведка

Фото: KCNA

В военных частях находящейся на территории Курской области России армии КНДР начались проблемы с питанием. Военные жалуются на недостаточное количество пищи, сообщило Главное управление разведки.

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По данным разведчиков, чтобы исправить ситуацию, Россия направила генерала Мевлютова, заместителя командующего по ресурсному обеспечению Ленинградского военного округа.

"На месте российский генерал распорядился выдать военнослужащим армии КНДР индивидуальные пайки из продовольственных запасов 11 отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ", – отмечает ГУР.

В целом, отмечает разведка, Россия продолжает разворачивать северокорейский контингент на своем фронте.

Военных из состава 92 и 94 бригад спецназначения КНДР передают под оперативное командование российских подразделений, в том числе 22 мотострелкового полка, 810 бригады морской пехоты и 11 ОДШБр, добавили в ГУР.

4 ноября 2024 года Зеленский заявил, что Россия перебросила в Курскую область около 11 000 военнослужащих из Северной Кореи.

7 ноября Зеленский заявил, что солдаты из КНДР понесли первые потери в боях в Курской области.

29 ноября ГУР сообщило, что из Северной Кореи в Россию передано более 5 млн снарядов, 100 баллистических ракет малой дальности и 100 артиллерийских систем.