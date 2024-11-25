Военные КНДР уже столкнулись с Силами обороны в боях в Курской области – Баргилевич

Россияне используют более 11 000 солдат из Северной Кореи против Украины

Северокорейские военные (Фото: KCNA)

В Курской области России находятся более 11 000 военных из Северной Кореи, они уже участвовали в боях против украинских военных. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Анатолий Баргилевич.

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"Уже более 11 000 северокорейских солдат размещены на территории Курской области. И уже отмечалось их столкновение с нашими военнослужащими на поле боя", – отметил Баргилевич.

Он уточнил, что военнослужащие КНДР находятся преимущественно в общевойсковых подразделениях, подготовленных для боевых действий.

"Они под видом коренного населения Дальнего Востока. С соответствующими документами. Легализованы и подготовлены россиянами, чтобы вести операции в европейской части", – добавил Баргилевич.