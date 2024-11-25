Военные КНДР уже столкнулись с Силами обороны в боях в Курской области – Баргилевич
В Курской области России находятся более 11 000 военных из Северной Кореи, они уже участвовали в боях против украинских военных. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Анатолий Баргилевич.
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"Уже более 11 000 северокорейских солдат размещены на территории Курской области. И уже отмечалось их столкновение с нашими военнослужащими на поле боя", – отметил Баргилевич.
Он уточнил, что военнослужащие КНДР находятся преимущественно в общевойсковых подразделениях, подготовленных для боевых действий.
"Они под видом коренного населения Дальнего Востока. С соответствующими документами. Легализованы и подготовлены россиянами, чтобы вести операции в европейской части", – добавил Баргилевич.
- 4 ноября 2024 года президент Зеленский заявил, что Россия перебросила в Курскую область около 11 000 военнослужащих из Северной Кореи.
- 22 ноября собеседник LIGA.net в Генштабе сообщил, что ВСУ контролируют в Курской области на 500 кв. км меньше.
- 23 ноября Global Defense Corp сообщил, что в Курской области убиты 500 солдат КНДР и российский генерал.
- В тот же день Зеленский заявил, что Путин приказал вытеснить ВСУ из Курской области до 20 января 2023 года, то есть до инаугурации Трампа.