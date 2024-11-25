Військові КНДР вже зіткнулися з Силами оборони у боях на Курщині – Баргилевич
У Курській області Росії перебувають понад 11 000 військових із Північної Кореї, вони вже брали участь у боях проти українських військових. Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник Генерального штабу Збройних Сил України Анатолій Баргилевич.
"Вже понад 11 000 північнокорейських солдатів розташовані на території Курської області. І вже відмічалося їхнє зіткнення з нашими військовослужбовцями на полі бою", – зазначив Баргилевич.
Він уточнив, що військовослужбовці КНДР, перебувають переважно у загальновійськових підрозділах, підготовлених для бойових дій.
"Вони під виглядом корінного населення Далекого Сходу. З відповідними документами. Легалізовані та підготовлені росіянами, щоб вести операції в європейській частині", – додав Баргилевич.
- 4 листопада 2024 року президент Зеленський заявив, що Росія перекинула у Курську область близько 11 000 військовослужбовців з Північної Кореї.
- 22 листопада співрозмовник LIGA.net у Генштабі повідомив, що ЗСУ контролюють у Курській області на 500 кв. км менше.
- 23 листопада Global Defense Corp повідомив, що у Курській області вбито 500 солдатів КНДР і російського генерала.
- Того самого дня, Зеленський заявив, що Путін наказав витіснити ЗСУ із Курської області до 20 січня 2023 року, тобто до інавгурації Трампа.