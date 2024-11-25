Військові КНДР вже зіткнулися з Силами оборони у боях на Курщині – Баргилевич

Північнокорейські військові (Фото: KCNA)

У Курській області Росії перебувають понад 11 000 військових із Північної Кореї, вони вже брали участь у боях проти українських військових. Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник Генерального штабу Збройних Сил України Анатолій Баргилевич.

"Вже понад 11 000 північнокорейських солдатів розташовані на території Курської області. І вже відмічалося їхнє зіткнення з нашими військовослужбовцями на полі бою", – зазначив Баргилевич.

Він уточнив, що військовослужбовці КНДР, перебувають переважно у загальновійськових підрозділах, підготовлених для бойових дій.

"Вони під виглядом корінного населення Далекого Сходу. З відповідними документами. Легалізовані та підготовлені росіянами, щоб вести операції в європейській частині", – додав Баргилевич.