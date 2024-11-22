Зараз Україна контролює на 500 квадратних кілометрів менше у Курській області – джерело

РФ почала підтягувати ресурси та намагатися відновити контроль – і захисники були змушені відступати для збереження бійців, заявив співбесідник

Контрольована Україною Суджа у Курській області (Фото: EPA)

Максимальна площа територій, які Сили оборони контролювали за час Курської операції, перевищувала 1300 кілометрів квадратних, зараз вони контролюють близько 800 км кв., повідомив LIGA.net співбесідник у командуванні Генерального штабу ЗСУ.

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За його словами, після того, як противник почав підтягати ресурси та намагатися відновити контроль за Курською областю, українські захисники були змушені відступати, щоб зберегти особовий склад.

Також він повідомив, що Курська операція українських сил зірвала російську стратегічну операцію із захоплення Запоріжжя, оскільки їм довелося перекидати підрозділи з півдня України.