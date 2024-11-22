Зараз Україна контролює на 500 квадратних кілометрів менше у Курській області – джерело
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Євгенія Мазур
Спеціальний кореспондент LIGA.net
Максимальна площа територій, які Сили оборони контролювали за час Курської операції, перевищувала 1300 кілометрів квадратних, зараз вони контролюють близько 800 км кв., повідомив LIGA.net співбесідник у командуванні Генерального штабу ЗСУ.
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За його словами, після того, як противник почав підтягати ресурси та намагатися відновити контроль за Курською областю, українські захисники були змушені відступати, щоб зберегти особовий склад.
Також він повідомив, що Курська операція українських сил зірвала російську стратегічну операцію із захоплення Запоріжжя, оскільки їм довелося перекидати підрозділи з півдня України.
- 4 листопада президент Зеленський заявив, що Росія перекинула до Курської області близько 11 000 військовослужбовців з Північної Кореї. 7 листопада Зеленський заявив, що солдати з КНДР зазнали перших втрат у боях у Курській області.
- 13 листопада, на 100 день Курської операції, ЗСУ повідомили, що за цей час росіяни завдали тисячі ударів по власних територіях, а українські військові спалили десятки одиниць ворожої бронетехніки.