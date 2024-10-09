Курська операція виправдана, але жодних значних частин РФ через неї не відтягнула – генерал ФРН

Крістіан Фройдінг (Фото: ЕРА)

Голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг вважає виправданою українську воєнну операцію у Курській області, хоч вона і не змусила росіян масштабно вивести війська з Донбасу. Про це він сказав в інтерв’ю RND.

У відповідь на тезу журналіста про те, що спроба України за допомогою Курської операції змусити Росію вивести війська зі сходу нібито не спрацювала, Фройдінг наголосив, що наступ мав кілька причин.

"Ви щойно назвали одну причину: це було для полегшення на Донбасі. Але були й інші причини, такі як бажання створити несподіванку й активізувати цю позиційну війну, яка, здавалось би, зайшла у глухий кут. Це, безумовно, вдалося", – переконаний німецький генерал.

Крім того, наголосив він, операція створила і позитивний психологічний імпульс – як у бік власного населення, так і в бік західних партнерів.

"Напад також є сигналом Росії. Утримувались тисячі російських військовополонених, зокрема багато призовників. Таким чином Україна розвінчала брехню путінської пропаганди про спецоперацію", – сказав Фройдінг.

Однак він констатував, що справді не вдалося досягти допомоги Силам оборони на Донбасі в тому обсязі, який передбачався спочатку, адже жодних значних російських бойових частин з Донбасу в бік Курська перекинуто не було.

Фройдінг не став відповідати на запитання, чи має Курська операція все ж більше переваг, ніж недоліків: "Про це повинні судити історики. У будь-якому разі, українці добре усвідомлювали ризик. І, як на мене, це було виправдано".

Він також відкинув, що це був "акт відчаю", і наголосив, що Україна й донині спроможна утримувати завойовані території в Курській області, що все ще може створити для неї певні можливості, зокрема й стати розмінною монетою на можливих переговорах.

Читайте також: "Стала сюрпризом". Ексголова ЦРУ про ключові досягнення Курської операції