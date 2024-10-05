"Стала сюрпризом". Ексголова ЦРУ про ключові досягнення Курської операції

Курська операція – визначна історія з багатьох причин, каже генерал. Але робити висновки із неї ще рано

Генерал, ексголова ЦРУ Девід Петреус (Фото: YES)

Курська операція показала, що українці можуть досягти раптовості на полі бою, проводити приголомшливі операції та утримуватись на території Росії. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів командувач Міжнародними об'єднаними збройними силами в Іраку та Афганістані, ексдиректор ЦРУ (у 2011-2012 роках) генерал Девід Петреус.

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Курська операція стала сюрпризом для всіх, особливо – для самих росіян, сказав Петреус. І це вже визначна історія – в епоху безпілотників та повсюдного спостереження українське командування фактично змогло зібрати сили чотирьох (чи й більше) бригад біля кордону і досягти несподіванки на полі бою.

"Операція продемонструвала недостатню якість російських сил безпеки та їхню неспроможність до захисту. Вона підкреслила здатність України проводити складні комбіновані операції, коли різні елементи використовуються з різним рівнем координації та синхронізації", – додав він.

Захопити тисячу квадратних кілометрів території – це дуже суттєво, зазначив генерал. Взяти у полон сотні російських військовослужбовців – також. Тривалість цієї операції – теж стала сюрпризом.

"Це дуже важлива операція. І вона ще триває. У якийсь момент, якщо Росія залучить достатньо сил, можливо, ЗСУ доведеться організовано відступити", – попереджає генерал.

Однак поки що – операція триває й українські сили та їхнє командування "розвивають ситуацію, щоб побачити, чи вийде скористатися додатковими можливостями". Тож робити висновки із цієї операції ще зарано.