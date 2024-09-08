Сирський про Курську операцію: Ми обрали найслабше місце в структурі оборони противника

Олександр Сирський (Фото: ОП)

Курська область була найслабшим місцем в обороні армії Росії, тому Україна обрала її для удару. Про це в інтерв'ю CNN розповів головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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За його словами, росіяни планували використовувати Курський напрямок як плацдарм для подальших дій, у тому числі атаки на Сумську область. Прорвати кордон окупанти хотіли за кілька днів після наступу на Харківському напрямку 10 травня 2024 року.

"Для нас цей напрямок завжди був загрозою. Тому, оцінюючи свої можливості, ми обирали найслабше місце в обороні противника, в його структурі", – сказав головком ЗСУ.

Він додав, це знижувало загрозу наступу РФ, Україна таким чином не давала ворогу діяти та перенесла бойові дії на територію противника, "щоб він міг відчувати те, що ми відчуваємо щодня".

Також українські сили створили свою зону безпеки в районі Курської області, підкреслив він.

Коли ворог зазнав втрат у Харківській області, то був змушений перекидати туди підрозділи, які були у Курській області. Але, попри провал операції, за словами Сирського, росіяни не хотіли відмовлятися від свого плану та "розглядали цей плацдарм для подальших своїх дій". У травні 2024 року стало зрозуміло, що затримка наступу на Суми є тимчасовою і треба діяти.

Також головком ЗСУ додав, що завдяки операції у Курській області вдалося не лише убезпечити Сумську область, а й поповнити обмінний фонд російськими окупантами.

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