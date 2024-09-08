Сырский о Курской операции: Мы выбрали самое слабое место в структуре обороны противника

Александр Сырский (Фото: ОП)

Курская область была наиболее слабым местом в обороне армии России, поэтому Украина выбрала ее для удара. Об этом в интервью CNN рассказал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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По его словам, россияне планировали использовать Курское направление как плацдарм для дальнейших действий, в том числе атаки на Сумскую область. Прорвать границу оккупанты хотели спустя несколько дней после наступления на Харьковском направлении 10 мая 2024 года.

"Для нас это направление всегда было угрозой. Поэтому, оценивая свои возможности, мы выбирали самое слабое место в обороне противника, в его структуре", – сказал главком ВСУ.

Он отметил, что это снижало угрозу наступления РФ, Украина таким образом не давала врагу действовать и перенесла боевые действия на территорию противника, "чтобы он мог чувствовать то, что чувствуем мы каждый день".

Также украинские силы создали свою зону безопасности в районе Курска, подчеркнул он.

Когда враг понес потери в Харьковской области, то был вынужден перебрасывать туда подразделения, которые были в Курской области. Но, несмотря на провал операции, по словам Сырского, россияне не хотели отказываться от своего плана и "рассматривали этот плацдарм для дальнейших своих действий". В мае 2024 года стало ясно, что задержка наступления на Сумы временная и нужно действовать.

Также главком ВСУ добавил, что благодаря операции в Курской области удалось не только обезопасить Сумскую область, но и пополнить обменный фонд российскими оккупантами.

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