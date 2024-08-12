Зеленський вперше публічно заявив про операцію України у Курській області – деталі

Головком ЗСУ Сирський доповів президенту про операцію у Курській області на засіданні Ставки 12 серпня

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вперше публічно повідомив, що на засіданні Ставки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про операцію у Курській області. Відповідне відеоповідомлення він опублікував у соцмережах.

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"Найважливіше – була доповідь головкома Олександра Сирського щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області. Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії", – заявив Зеленський.

Він доручив міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, а також Службі безпеки України підготувати гуманітарний план для території проведення операції.

До цього Україна прямо не повідомляла про свою причетність до операції у Курській області. 9 серпня Зеленський повідомив, що на Ставці Сирський доповідав про українські оборонні дії на напрямках, звідки Росія била по українській території, також був аналіз активних дій України.

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю.

У ніч проти 10 серпня у Курській, Бєлгородській і Брянській областях РФ запровадили режим "контртерористичної операції".

12 серпня на Facebook-сторінці 225 окремого штурмового батальйону з'явилося відео, як стверджується, з села Дар'їно, що у Суджанському районі Курської області. На ньому бійці знімають російський прапор з адміністративної будівлі.

Того самого дня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

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