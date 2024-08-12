Росія визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області
Росія визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області. Про це на нараді з диктатором Володимиром Путіним, яку показали російські пропагандистські медіа, сказав тимчасовий виконувач обов'язків регіону Олексій Смирнов.
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"Головне завдання зараз – вибити противника", – заявив Путін на цій нараді.
Смирнов після цього розказав, що в Курській області немає чіткої лінії фронту, що ускладнює визначення місця перебування українських військ.
"Глибина проникнення на територію Курської області становить 12 км, ширина – 40 км", – сказав він. Підтвердити правдивість слів російського губернатора неможливо, оскільки українське командування мовчить про події в Курській області.
Путін на засіданні припустив, що курською операцією Україна хоче поліпшити свої переговорні позиції у майбутньому. "Але про які переговори взагалі може йтися", – додав він.
Ще одна його версія — відвернути увагу російських військ від наступу в Донецькій чи іншій окупованій області України.
Путін поставив перед російськими військовими завдання видавити українські війська з Курської області та спільно з прикордонною службою прикрити інші ділянки державного кордону.
"Якщо сьогодні у Брянській області [межує з північними районами Сумської та Чернігівської областей] відносно спокійно, це не означає, що завтра там збережеться така сама ситуація", — додав він.
- Президент Володимир Зеленський у своїх зверненнях називає події в Росії (хоча саму Курську область він не називає) "оборонними діями на напрямках, звідки Росія завдавала ударів по українській території" і "витисканням війни на територію агресора".
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