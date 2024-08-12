Путіну доповіли про глибину та ширину прориву в Курській області

Фото: EPA / Міноборони РФ

Росія визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області. Про це на нараді з диктатором Володимиром Путіним, яку показали російські пропагандистські медіа, сказав тимчасовий виконувач обов'язків регіону Олексій Смирнов.

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"Головне завдання зараз – вибити противника", – заявив Путін на цій нараді.

Смирнов після цього розказав, що в Курській області немає чіткої лінії фронту, що ускладнює визначення місця перебування українських військ.

"Глибина проникнення на територію Курської області становить 12 км, ширина – 40 км", – сказав він. Підтвердити правдивість слів російського губернатора неможливо, оскільки українське командування мовчить про події в Курській області.

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Путін на засіданні припустив, що курською операцією Україна хоче поліпшити свої переговорні позиції у майбутньому. "Але про які переговори взагалі може йтися", – додав він.

Ще одна його версія — відвернути увагу російських військ від наступу в Донецькій чи іншій окупованій області України.

Путін поставив перед російськими військовими завдання видавити українські війська з Курської області та спільно з прикордонною службою прикрити інші ділянки державного кордону.

"Якщо сьогодні у Брянській області [межує з північними районами Сумської та Чернігівської областей] відносно спокійно, це не означає, що завтра там збережеться така сама ситуація", — додав він.

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