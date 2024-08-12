Путину доложили о глубине и ширине прорыва в Курской области

Фото: EPA / Минобороны РФ

Россия признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области. Об этом на совещании с диктатором Владимиром Путиным, которое показали российские пропагандистские медиа, сказал временный исполняющий обязанности региона Алексей Смирнов.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"Главная задача сейчас – выбить противника", — заявил Путин на этом совещании.

Смирнов после этого рассказал, что в Курской области нет четкой линии фронта, что затрудняет определение места нахождения украинских войск.

"Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 км, ширина – 40 км", — сказал он. Подтвердить достоверность слов российского губернатора невозможно, поскольку украинское командование молчит о событиях в Курской области.

Читайте также В стиле Сырского. Что происходит в Курской области и как далеко зашли ВСУ

Путин на заседании предположил, что при помощи курской операции Украина хочет улучшить свои переговорные позиции в будущем. "Но о каких переговорах вообще может идти речь", – добавил он.

Еще одна его версия – отвлечь внимание российских войск от наступления в Донецкой или другой оккупированной области Украины.

Путин поставил перед российскими военными задачу выдавить украинские войска из Курской области и совместно с пограничной службой прикрыть другие участки государственной границы.

"Если сегодня в Брянской области [граничит с северными районами Сумской и Черниговской областей] относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же ситуация", — добавил он.

Читайте также: "Преуменьшение событий". ISW объяснил, почему Путин все еще не объявил военное положение