"Преуменьшение событий". ISW объяснил, почему Путин все еще не объявил военное положение

Российские власти преуменьшают масштаб событий в Курской области, не желая принимать более радикальных мер

Кремль (Фото: ЕРА / SERGEI ILNITSKY)

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Кремль не объявил военное положение в Курской, Белгородской и Брянской областях вместо режима "контртеррористической операции" из-за нежелания предпринимать более радикальные действия на якобы заход в Россию украинских сил.

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"Кремль, вероятно, решил объявить антитеррористическую операцию — в отличие от военного положения, — чтобы уменьшить масштаб украинского вторжения в Курскую область и предотвратить внутреннюю панику или негативную реакцию. Это демонстрирует нежелание Кремля принимать более радикальные меры в ответ на ситуацию", – говорится в отчете.

Российское оппозиционное издание "Верстка" со ссылкой на источник, близкий к комитету по обороне Совета Федерации РФ, писало, что администрация диктатора Владимира Путина рекомендовала российским депутатам и сенаторам не комментировать события в Курской области "к особому распоряжению" или обсуждать их как можно короче и ссылаться только на официальные заявления.

В то же время российские Z-каналы начали критиковать власти за то, что они не объявили военное положение вместо "антитеррористической операции".

Объявление военного положения позволило бы российским властям принять радикальные меры, такие как запрет митингов, введение комендантского часа и организация производства для армии, объясняет ISW.

Путин не спешит объявлять войну, чтобы избежать полный переход на военный режим и предотвратить недовольство в обществе, что может угрожать стабильности его режима, отметили аналитики.

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью. В соцсетях распространяются видео и фото, как утверждается, сражений на территории России.

7 августа советник Белого дома сказал, что США попросят у Киева объяснений по поводу того, что происходит на границе Украины с Курской областью России.

The Washington Post со ссылкой на неназванного советника президента Зеленского заявило, что в настоящее время Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области.

В ночь на 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях РФ ввели режим "контртеррористической операции".

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