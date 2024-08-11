"Применшення подій". ISW пояснив, чому Путін усе ще не оголосив воєнний стан

Російська влада применшує масштаб подій у Курській області, не бажаючи вживати більш радикальних заходів

Кремль (Фото: ЕРА / SERGEI ILNITSKY)

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль не оголосив воєнний стан у Курській, Бєлгородській та Брянській областях замість режиму "контртерористичної операції" через небажання вживати більш радикальних дій на нібито захід до Росії українських сил.

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"Кремль, ймовірно, вирішив оголосити антитерористичну операцію — на відміну від воєнного стану, — щоб зменшити масштаб українського вторгнення в Курську область і запобігти внутрішній паніці чи негативній реакції. Це демонструє небажання Кремля вживати більш радикальних заходів у відповідь на ситуацію", – йдеться у звіті.

Російське опозиційне видання "Верстка" з посиланням на джерело, близьке до комітету з оборони Ради Федерації РФ, писало, що адміністрація диктатора Володимира Путіна рекомендувала російським депутатам і сенаторам не коментувати події в Курській області "до особливого розпорядження" або обговорювати їх якомога коротше і посилатися лише на офіційні заяви.

Водночас російські Z-канали почали критикувати владу за те, що вона не оголосила воєнний стан замість "антитерористичної операції".

Оголошення воєнного стану дозволило б російській владі вжити радикальних заходів, як-от заборона мітингів, введення комендантської години та організація виробництва для армії, пояснює ISW.

Путін не поспішає оголошувати війну, щоб уникнути повного переходу на військовий режим і запобігти невдоволенню в суспільстві, що може загрожувати стабільності його режиму, зазначили аналітики.

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю. У соцмережах розповсюджуються відео та фото, як стверджується, боїв на території Росії.

7 серпня радник Білого дому сказав, що США попросять у Києва пояснень стосовно того, що відбувається на кордоні України з Курською областю Росії.

The Washington Post із посиланням на неназваного радника президента Зеленського заявило, що наразі Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області.

У ніч проти 10 серпня у Курській, Бєлгородській і Брянській областях РФ запровадили режим "контртерористичної операції".

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