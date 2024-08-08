WP: Україна контролює газову станцію "Суджа" у Курській області РФ
Американське видання The Washington Post з посиланням на неназваного радника президента Володимира Зеленського заявило, що наразі Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області РФ.
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Радник Зеленського обговорював "делікатну ситуацію" на умовах анонімності.
За його словами, Україна зараз контролює газовимірювальну станцію "Суджа".
Він зазначив, що "Суджу" навряд використовуватимуть як важіль впливу, оскільки газова труба і так йде через Україну – і Київ міг би у будь-який момент перервати потоки.
Станція "Суджа" знаходиться у безпосередній близькості до російсько-українського кордону, місто Суджа – у 9 км до державної межі.
Також він повідомив, що наразі Україна не критикувалася американською владою за ситуацію у Курській області РФ.
У четвер, 8 серпня, газ все ще надходить через "Суджу", зауважує видання. Ця станція – єдина робоча точка входу російського газу на територію України, звідки він транспортується до країн Євросоюзу.
Агенція Bloomberg повідомляла, що європейські ціни на природний газ відновили зростання і торгуються на найвищих рівнях з початку 2024 року на тлі інформації про бойові дії у Курській області.
Україна офіційно не коментує події у російському прикордонні.
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6 серпня Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібитопрорвали кордон із Курською областю.У соцмережах поширюються відео та фото, як стверджується, боїв на території Росії.
- 7 серпня радник Білого дому сказав, що США попросить у Києва пояснень стосовно того, що відбувається на кордоні України з Курською областю Росії.
- Того самого дня речник Держдепу заявив, що США контактують з Україною щодо подій у Курській області Росії, Київ не попереджав Вашингтон про будь-які операції на території РФ.
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