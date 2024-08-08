WP: Україна контролює газову станцію "Суджа" у Курській області РФ

Видання пише, що радник Зеленського обговорював "делікатну ситуацію" на умовах анонімності. Офіційно Україна не коментує події у російському прикордонні

Газовимірювальна станція "Суджа" (Фото: ресурс окупантів)

Американське видання The Washington Post з посиланням на неназваного радника президента Володимира Зеленського заявило, що наразі Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області РФ.

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Радник Зеленського обговорював "делікатну ситуацію" на умовах анонімності.

За його словами, Україна зараз контролює газовимірювальну станцію "Суджа".

Він зазначив, що "Суджу" навряд використовуватимуть як важіль впливу, оскільки газова труба і так йде через Україну – і Київ міг би у будь-який момент перервати потоки.

Станція "Суджа" знаходиться у безпосередній близькості до російсько-українського кордону, місто Суджа – у 9 км до державної межі.

Також він повідомив, що наразі Україна не критикувалася американською владою за ситуацію у Курській області РФ.

У четвер, 8 серпня, газ все ще надходить через "Суджу", зауважує видання. Ця станція – єдина робоча точка входу російського газу на територію України, звідки він транспортується до країн Євросоюзу.

Агенція Bloomberg повідомляла, що європейські ціни на природний газ відновили зростання і торгуються на найвищих рівнях з початку 2024 року на тлі інформації про бойові дії у Курській області.

Україна офіційно не коментує події у російському прикордонні.

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6 серпня Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю. У соцмережах поширюються відео та фото, як стверджується, боїв на території Росії.

прорвали кордон 7 серпня радник Білого дому сказав, що США попросить у Києва пояснень стосовно того, що відбувається на кордоні України з Курською областю Росії.

Того самого дня речник Держдепу заявив, що США контактують з Україною щодо подій у Курській області Росії, Київ не попереджав Вашингтон про будь-які операції на території РФ.

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