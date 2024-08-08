У Бундестазі не бачать проблеми у використанні Україною Leopard на території Росії
Голова Комітету оборони німецького Бундестагу Маркус Фабер заявив, що зброя, надана Києву у межах військової допомоги, стає українською. Таку думку він висловив виданню WAZ, коментуючи нібито застосування Україною німецьких танків у Курській області Росії.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Він заявив, що не бачить проблеми в можливому застосуванні німецького озброєння на території РФ.
"З переданням Україні це українська зброя. Це стосується будь-якого озброєння, включно з Leopard 2. З нападом Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права", – заявив Фабер.
6 серпня Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон
Російські пропагандисти заявляють, що ЗСУ нібито контролюють низку населених пунктів у Курській області. Причетність України до цих подій жодне відомство Сил безпеки й оборони не коментує.
- 7 серпня Кірбі сказав, що Вашингтон попросить у Києва пояснень щодо того, що відбувається на кордоні України з Курською областю Росії.
- Того самого дня речник Держдепу заявив, що США контактують з Україною щодо подій у Курській області Росії, але Київ не попереджав Вашингтон про будь-які операції на території РФ.
Читайте також: Прорив у Курській області Росії. Герасимов пообіцяв Путіну вийти на держкордон