В Бундестаге не видят проблемы в использовании Украиной Leopard на территории России

С нападением России на Украину территория обоих государств является зоной боевых действий, заявил Маркус Фабер

Танк Leopard 2 (Иллюстративное фото: EPA)

Председатель Комитета обороны немецкого Бундестага Маркус Фабер заявил, что оружие, предоставленное Киеву в рамках военной помощи, становится украинским. Такое мнение он высказал изданию WAZ, комментируя якобы применение Украиной немецких танков в Курской области России.

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Он заявил, что не видит проблемы в возможном применении немецкого вооружения на территории РФ.

"С передачей Украине это украинское оружие. Это касается любого вооружения, в том числе Leopard 2. С нападением России на Украину территория обоих государств является зоной боевых действий. Применение оружия регулируется положениями международного права", – заявил Фабер.

6 августа Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью. В соцсетях распространяются видео и фото, как утверждается, сражений на территории России.

Российские пропагандисты заявляют, что ВСУ якобы контролируют ряд населенных пунктов в Курской области. Причастность Украины к этим событиям ни одно ведомство Сил безопасности и обороны не комментирует.

7 августа Кирби сказал, что Вашингтон попросит у Киева объяснений по поводу того, что происходит на границе Украины с Курской областью России.

В тот же день спикер Госдепа заявил, что США контактируют с Украиной относительно событий в Курской области России, но Киев не предупреждал Вашингтон о каких-либо операциях на территории РФ.

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