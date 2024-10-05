"Стала сюрпризом". Экс-глава ЦРУ о ключевых достижениях Курской операции

Курская операция – выдающаяся история по многим причинам, говорит генерал. Но делать выводы из нее еще рано

Генерал, экс-председатель ЦРУ Дэвид Петреус (Фото: YES)

Курская операция показала, что украинцы могут добиться внезапности на поле боя, проводить потрясающие операции и удерживаться на территории России. Об этом в интервью LIGA.net рассказал командующий Международными объединенными вооруженными силами в Ираке и Афганистане, экс-директор ЦРУ (в 2011-2012 годах) генерал Дэвид Петреус.

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Курская операция стала сюрпризом для всех, особенно для самих россиян, сказал Петреус. И это уже выдающаяся история – в эпоху беспилотников и повсеместного наблюдения украинское командование фактически смогло собрать силы четырех (или более) бригад у границы и добиться внезапности на поле боя.

"Операция продемонстрировала недостаточное качество российских сил безопасности и их неспособность к защите. Она подчеркнула способность Украины проводить сложные комбинированные операции, когда разные элементы используются с разным уровнем координации и синхронизации", – добавил он.

Захватить тысячу квадратных километров территории – это очень существенно, отметил генерал. Взять в плен сотни российских военнослужащих – тоже. Продолжительность этой операции тоже стала сюрпризом.

"Это очень важная операция. И она еще продолжается. В какой-то момент, если Россия привлечет достаточно сил, возможно, ВСУ придется организованно отступить", – предупреждает генерал.

Однако пока – операция продолжается и украинские силы и их командование "развивают ситуацию, чтобы увидеть, получится ли воспользоваться дополнительными возможностями". Так что делать выводы из этой операции еще рано.