"Стала сюрпризом". Экс-глава ЦРУ о ключевых достижениях Курской операции
Курская операция показала, что украинцы могут добиться внезапности на поле боя, проводить потрясающие операции и удерживаться на территории России. Об этом в интервью LIGA.net рассказал командующий Международными объединенными вооруженными силами в Ираке и Афганистане, экс-директор ЦРУ (в 2011-2012 годах) генерал Дэвид Петреус.
Курская операция стала сюрпризом для всех, особенно для самих россиян, сказал Петреус. И это уже выдающаяся история – в эпоху беспилотников и повсеместного наблюдения украинское командование фактически смогло собрать силы четырех (или более) бригад у границы и добиться внезапности на поле боя.
"Операция продемонстрировала недостаточное качество российских сил безопасности и их неспособность к защите. Она подчеркнула способность Украины проводить сложные комбинированные операции, когда разные элементы используются с разным уровнем координации и синхронизации", – добавил он.
Захватить тысячу квадратных километров территории – это очень существенно, отметил генерал. Взять в плен сотни российских военнослужащих – тоже. Продолжительность этой операции тоже стала сюрпризом.
"Это очень важная операция. И она еще продолжается. В какой-то момент, если Россия привлечет достаточно сил, возможно, ВСУ придется организованно отступить", – предупреждает генерал.
Однако пока – операция продолжается и украинские силы и их командование "развивают ситуацию, чтобы увидеть, получится ли воспользоваться дополнительными возможностями". Так что делать выводы из этой операции еще рано.
- Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа Зеленский признал ее проведение.
- Украина контролирует в Курской области около 100 населенных пунктов.
- Сырский заявил, что Курская область была самым слабым местом в обороне армии России, поэтому Украина избрала ее для удара.