Серед військових КНДР є перші втрати – Зеленський

Президент зазначив, що втрати іноземних військових у складі армії РФ – це факт

Володимир Зеленський (Фото: скриншот відео)

Солдати з Північної Кореї зазнали перших втрат у боях зі Збройними Силами України у Курській області. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі у саміті Європейського політичного союзу.

Президент зазначив, що зараз у Курській області Росії зосереджено 11 000 військових із КНДР.

"Частина з них вже брала участь у бойових діях проти українських військових. Є вже втрати, це факт", – заявив український лідер.

Зеленський нагадав обіцянки союзників надати дозвіл на далекобійні удари вглиб РФ у разі нової ескалації. Він наголосив, що залучення іноземних військових – саме такий момент.

Президент зазначив, що Росія може залучити ще більше військових із КНДР, якщо не буде рішучої реакції Заходу.

"Ми попереджаємо і вважаємо, що наступний крок, якщо ми не будемо застосовувати відповідну зброю і політичний тиск, може бути набагато більше використання північнокорейського контингенту", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін завжди дивиться на реакцію Заходу, а наразі президент вважає її "недостатньою". Україна веде роботу з країнами, які "тихо" відреагували на співпрацю Росії та КНДР.

31 жовтня 2024 року президент Зеленський назвав "нульовою" реакцію союзників на війська КНДР у Росії та їх участь у війні проти України.

2 листопада в ГУР заявили, що Росія перекинула понад 7000 солдатів із КНДР у Курську область.

4 листопада Європа та Південна Корея закликали КНДР вивести солдатів із Росії та припинити постачання озброєння для війни проти України.

5 листопада міністр оборони Умєров підтвердив перші боєзіткнення ЗСУ із солдатами з КНДР. За його словами, це були "маломасштабні бої".