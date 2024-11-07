Трамп обговорив з президентом Південної Кореї участь КНДР у війні проти України

Юн Сок Йоль під час телефонного дзвінка з переобраним президентом США Дональдом Трампом (Фото: Офіс президента Південної Кореї)

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль та новообраний лідер США Дональд Трамп мали телефонну розмову – серед тем була і військова допомога КНДР Росії. Про це повідомив перший заступник радника президента з національної безпеки Кім Те Хьо, передає південнокорейська інформаційна агенція Yonhap Agency.

За словами Кіма, серед іншого Йоль і Трамп обговорили ситуацію у Північній Кореї, зокрема, нещодавні ядерні розробки, запуски ракет і розгортання військ у РФ. Лідери висловили "стурбованість цими питаннями безпеки та невідкладністю ситуації в Україні".

Обидва лідери погодилися, що особиста зустріч буде важливою для обговорення всіх важливих питань – її дата та місце мають узгодити незабаром, повідомила південнокорейська сторона.

Раніше, вночі 7 листопада, президент Володимир Зеленський повідомив про "чудову телефонну розмову" з Трампом – політики домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю.

31 жовтня президент Зеленський назвав "нульовою" реакцію союзників на війська КНДР у Росії та їх участь у війні проти України.

2 листопада в ГУР заявили, що Росія перекинула понад 7000 солдатів із КНДР у Курську область.

4 листопада Європа та Південна Корея закликали КНДР вивести солдатів з Росії та припинити постачання озброєння для війни проти України.

Того самого дня Зеленський заявив, що Росія перекинула до Курської області близько 11 000 військовослужбовців із Північної Кореї.