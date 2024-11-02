Росія перекинула 7000 військових КНДР до районів поблизу України – ГУР

Переміщувалися ці солдати за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів

Кім Чен Ин та солдати КНДР (Ілюстративне фото: EPA)

В останній тиждень жовтня Росія перекинула з Приморського краю РФ до районів поблизу з Україною понад 7000 північнокорейських солдатів, озброєні вони "по-піхотному", повідомило Головне управління розвідки.

Переміщувалися ці солдати за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів Повітряно-космічних сил РФ, зауважила розвідка.

За даними ГУР, РФ озброїла війська з КНДР 60-мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, протитанковими ракетними комплексами "Фенікс" та РПГ-7.

"Також північним корейцям чи, як їх називають у російській окупаційній армії, "особливим бурятам" видали трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів", – додали у відомстві.

Раніше, 15 жовтня, співрозмовник LIGA.net у ГУР повідомляв, що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ формується "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР.

Вже 27 жовтня ГУР повідомило, що росіяни перевозять військових із Північної Кореї на фронт вантажівками з цивільними номерами.

Президент Зеленський 29 жовтня повідомив, що провів телефонну розмову з південнокорейським колегою Юн Сок Йолем. Український лідер надав очільнику Кореї свіжі дані про перекидання 3000 північнокорейських військових на російські полігони "в безпосередній близькості до зони бойових дій". Очікується, що їхня кількість збільшиться до 12 000.

Речник Пентагону Пет Райдер підтвердив, що відносно невелика кількість північнокорейських військових уже перебуває у Курській області Росії, декілька тисяч також прибули ближче до України.