Росія перекинула 7000 військових КНДР до районів поблизу України – ГУР
Кім Чен Ин та солдати КНДР (Ілюстративне фото: EPA)

В останній тиждень жовтня Росія перекинула з Приморського краю РФ до районів поблизу з Україною понад 7000 північнокорейських солдатів, озброєні вони "по-піхотному", повідомило Головне управління розвідки.

Переміщувалися ці солдати за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів Повітряно-космічних сил РФ, зауважила розвідка.

За даними ГУР, РФ озброїла війська з КНДР 60-мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, протитанковими ракетними комплексами "Фенікс" та РПГ-7.

"Також північним корейцям чи, як їх називають у російській окупаційній армії, "особливим бурятам" видали трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів", – додали у відомстві.

Раніше, 15 жовтня, співрозмовник LIGA.net у ГУР повідомляв, що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ формується "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР.

Вже 27 жовтня ГУР повідомило, що росіяни перевозять військових із Північної Кореї на фронт вантажівками з цивільними номерами.

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