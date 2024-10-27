Росіяни перевозять військових із КНДР на вантажівках із цивільними номерами – перехоплення ГУР
Росіяни перевозять військових із Північної Кореї на фронт вантажівками з цивільними номерами, повідомило Головне управління розвідки з посиланням на перехоплення розмови окупантів.
За даними розвідки, 27 жовтня поліціянти РФ на трасі "Курск-Воронеж" зупинили вантажівку з цивільними номерами, на якій їхали найманці з КНДР.
Водночас водій, який віз у причепі північнокорейське підкріплення, не мав із собою відповідного бойового розпорядження, зауважило ГУР.
Згідно з перехопленням, штабісти 810 окремої бригади морської піхоти РФ, яким призначалися військові КНДР, намагалися з'ясувати: чи є у них на балансі зупинений КамАЗ і чому в шофера не було належних паперів.
Наприкінці запису один окупант заявив, що "питання вирішили" – встановили, що цей КамАЗ дійсно належав армії окупантів та допомагав перевозити найманців із Північної Кореї.
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