Росія кине в бій військових із КНДР вже 27-28 жовтня – Зеленський

Зеленський заявив, що залучення КНДР до війни повинно отримати відповідь у вигляді відчутного тиску, а не "заплющених очей та розгублених коментарів"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Росія застосує північнокорейських військових у зонах бойових дій вже найближчими днями. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"За інформацією розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій", – сказав він.

Президент зазначив, що "це очевидний ескалаційний крок Росії, який має значення, на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало в Казані цими днями".

За його словами, це демонструє, що Росія насправді хоче продовження війни, а не прагне миру.

"Фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді не заплющених очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян заради дотримання Статуту ООН і покарання за ескалацію", – заявив президент.

Він повідомив, що також особлива увага на фронті прикута до трьох напрямків: Покровського, Курахівського та Лиманського. Ситуація на Донеччині, за словами Зеленського, важка, але Збройні Сили України роблять усе можливе для знищення окупанта.

"Окремо – Курська операція. Реалізовуємо наші завдання. Буферна зона на російській території убезпечує Україну від російських спроб розширення війни на сході нашої держави та забезпечує відчутні російські втрати", – додав глава держави.

23 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін вперше визнав прибуття північнокорейських солдатів та офіцерів до Росії. До цього в США казали, що не мають підтверджень цих даних.

24 жовтня ГУР повідомило, що РФ вже перекинула перших військових КНДР до Курської області, але їх кількість невідома.

25 жовтня у ЄС висловили занепокоєння військовими КНДР в Україні. У Китаї тим часом заявили, що нібито нічого не знають про це.